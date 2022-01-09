Культура

Псковичей приглашают на рок-квартирник 13 января

«Квартирник на Профсоюзной» состоится в Пскове 13 января. Об этом сообщается в группе «Псковского рок-клуба» в социальной сети «ВКонтакте».

«Заглянут на огонек и исполнят снежные праздничные песни "ПроектА4", Анна Петрова, группы "StandBy", "AltReal" и другие», - говорится в сообщении.

Начало в 18:00. Адрес: улица Профсоюзная, 2. Вход по предварительной регистрации.

«Квартирник пройдет в формате COVID free - это значит, что мы ждем зрителей с QR-кодом об имеющейся прививке/перенесенном заболевании или документом о медицинском отводе и отрицательным ПЦР-тестом. Благодарим за понимание», - добавили организаторы.

В 2022 году проект «Квартирник на Профсоюзной» реализуется на средства гранта ФАДМ «Росмолодежь» командой «Псковского рок-клуба» совместно с Псковской областной универсальной научной библиотекой при поддержке молодежной организации «Вечевой Орден».