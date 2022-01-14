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Общество

Псковичам разъяснили, как получить соцвыплаты в Пенсионном фонде

14.01.2022 21:22|ПсковКомментариев: 0

С 1 января 2022 года Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области представляет жителям региона ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты. 

Ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме и на указанные ранее реквизиты, сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении ПФР по региону. Обращаться для переоформления или продления выплаты никуда не нужно. Если же выплаты еще не назначены, и право на их получение возникло, начиная с 2022 года, обратиться с заявлением можно в клиентские службы Пенсионного фонда или  в многофункциональные центры «Мои документы. 

Узнать статус поданного заявления можно через ЕКЦ  (Единый контакт-центр) по номеру 8-800-6-000-000 или по телефону горячей линии Отделения ПФР по Псковской области 8 (8112) 69-64-08 с понедельника по четверг с 8.30 до 18.00 и в пятницу с 8.30 до 15.30. 

Напомним, речь идет о мерах поддержки, которые получают 5 категорий граждан . Это неработающие граждане, имеющие детей; лица, подвергшиеся воздействию радиации; реабилитированные лица; инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Узнать подробнее о мерах социальной поддержки, которые переданы в Пенсионный фонд из органов социальной защиты можно в специально созданном разделе на официальном сайте ПФР https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki 

Источник: Псковская Лента Новостей
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