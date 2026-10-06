«Затишье перед бурей»: когда земляне снова подвергнутся влиянию геошторма

Земля может оказаться под влиянием остаточных возмущений сегодня, 6 октября, вызванных недавней активностью Солнца. Наиболее выраженные геомагнитные волнения возможны 22 октября.

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Прогнозы специалистов расходятся: одни источники говорят о спокойной магнитосфере, другие предупреждают о возможной слабой магнитной буре. Окончательная ясность появится только к вечеру.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, 6 октября ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность магнитной бури оценивается примерно в 5%, а вероятность возмущений — около 20%. Максимальный Kp-индекс, по расчётам, не превысит 3, что ниже порога бури, который начинается с 5.

Однако другие источники придерживаются иной точки зрения. По данным сервиса my-calend.ru, 4 балла магнитной бури будут действовать на Земле с 00:00 5 октября до 21:00 6 октября. Согласно прогнозу для Новосибирска, 6 октября показатель Kp ожидается в диапазоне от 2 до 3,7. Центр прогнозирования космической погоды NOAA также допускает достижение уровня G1, но преимущественно в течение 5 октября, тогда как на 6 октября геомагнитное поле, по данным американского ведомства, должно оставаться спокойным.

Если возмущения действительно произойдут, наиболее заметная активизация вероятна в первой половине дня. По данным для Украины, уже к 6 октября активность полностью снизится до безопасного уровня с Kp-индексом около 1,67–3,67. В отдельных источниках указано, что вечером 6 октября буря пойдёт на спад — до 3 баллов, которые продержатся до 8 октября.

По данным ИКИ РАН, 6–7 октября ожидается повышение геомагнитной активности — Kp-индекс может достигнуть 4, что соответствует активным условиям. Более выраженные геомагнитные события, по предварительным прогнозам, возможны 22 октября, пишет «МК на Сахалине».