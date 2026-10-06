День российского страховщика, Безумного Шляпника и любителей чеснока отмечают сегодня

День российского страховщика, Международный день георазнообразия, Всемирный день охраны мест обитаний, День лапши, День Безумного Шляпника и День любителей чеснока отмечают сегодня.





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День российского страховщика — профессиональный праздник работников российских страховых компаний. Дата связана с событиями 1921 года: тогда Совнарком РСФСР принял декрет «О государственном имущественном страховании», положивший начало системе государственного страхования. Впоследствии эту работу взял на себя Госстрах.

При этом День российского страховщика не входит в число официально установленных государственных профессиональных праздников. В отрасли периодически предлагают выбрать для него другую дату, поскольку современный страховой рынок гораздо шире истории одного государственного страховщика.

Международный день георазнообразия учрежден Генеральной конференцией ЮНЕСКО. Праздник призван обратить внимание на ту часть природы, которая часто остается в тени биоразнообразия: горные породы, минералы, почвы, рельеф, ископаемые и геологические процессы.

От георазнообразия напрямую зависят запасы природных ресурсов, состояние почв и водных систем, а понимание геологических процессов помогает оценивать риски землетрясений, извержений вулканов и других природных явлений.

Всемирный день охраны мест обитаний — неофициальная экологическая дата, главная идея которой — напомнить о необходимости сохранять естественную среду, без которой невозможно существование диких животных и растений.

Вырубка лесов, осушение болот, загрязнение водоемов, расширение городов и хозяйственная деятельность меняют целые экосистемы. Поэтому сегодня охрана природы подразумевает не только защиту отдельных редких видов, но и сохранение территорий, где они живут.

День лапши — неофициальный гастрономический праздник особенно популярен в США. Хороший повод приготовить рамен, удон, собу, домашнюю лапшу или другое любимое блюдо.

День Безумного Шляпника является праздником поклонников «Алисы в Стране чудес» появился в США в 1980-х. Дату 6 октября выбрали из-за надписи «10/6» на шляпе персонажа на иллюстрации Джона Тенниела: первоначально она обозначала цену головного убора — 10 шиллингов и 6 пенсов.

День любителей чеснока посвящен одному из самых популярных пряных растений. Чеснок используется в кухнях разных стран — от средиземноморской до азиатской, пишет «Газета.ru».