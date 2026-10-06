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Невельский округ празднует годовщину освобождения от фашистских захватчиков

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83-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднует Невельский муниципальный округ сегодня, 6 октября.

Освобождение Невеля и тогда еще района от вражеской оккупации началось 6 октября 1943 года в период Невельской наступательной операции, которая была частью боевых действий войск Калининского фронта на Витебском направлении.

Успех был обеспечен стремительной атакой бойцов 28-й и 357-й стрелковых дивизий при поддержке артиллерии и авиации.

События развивались с нарастающей быстротой: гитлеровцы, не ожидавшие сокрушительного удара, растерялись. В 15:30 6 октября 1943 года после короткой схватки на подступах к городу танкисты с десантом автоматчиков ворвались в Невель и освободили город.

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