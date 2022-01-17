Общество

Эксперты разъяснили, в каких случаях зарплата за январь может быть ниже

Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru провели опрос и опровергли мнение о том, что январская зарплата ниже других. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Существует мнение, что зарплата за январь всегда меньше, чем за другие месяцы. Однако, если сотрудник получает оклад и отработал все рабочие дни по производственному календарю, то он получает полную зарплату, которая установлена в трудовом договоре.

«Если у работника был отпуск в январе или больничный, то оплата действительно будет ниже. Дело в том, что размер отпускных и больничных считается иначе, чем заработная плата. Например, пособие на время больничного исчисляют исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. А при расчете отпускных берут другой показатель - средний заработок, при расчете которого учитывают доход за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата», - пояснила юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

В некоторых случаях доходы за январь могут быть даже больше, чем за другие месяцы – например, если к стандартной зарплате добавляется выплата премии по итогам прошлого года.

При этом, по данным опроса hh.ru среди соискателей из регионов СЗФО, годовую премию в этот раз в полном размере выплатили 10% сотрудников, частично – 22%. Еще 1% работников остались без премий, хотя обычно получают их. 47% жителей СЗФО рассказали, что в их компании в принципе нет подобной практики.