Более 800 псковичей за сутки сделали первую прививку от коронавируса

809 псковичей сделали первую прививку от коронавируса за прошедшие сутки. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте, всего первый компонент вакцины получили 272 813 жителей региона.
Вторым компонентом вчера привились 506 человек. Общее число прошедших курс вакцинации от COVID-19 в регионе составило 272 146 человек. Ревакцинировались 32 516 псковичей (+208 за сутки).
Медики использовали 82,8% поступившей в регион вакцины от коронавируса.
«Штамм "омикрон" распространяется достаточно быстро. Сейчас крайне важно вакцинироваться и ревакцинироваться. Надо защитить себя от тяжелого течения болезни и осложнений», - подчеркнул глава региона.