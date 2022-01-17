Общество

В Великих Луках готовят купель для крещенских купаний

В Великих Луках идет подготовка купели для крещенских купаний. Как сообщил в своем Instagram-аккаунте глава города Николай Козловский, сегодня в 19.45 будет совершен чин освящения воды.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт главы города Великие Луки Николая Козловского

Чтобы прорубь была готова к празднику, и отвечала всем нормам безопасности, специалисты проделали огромную работу, отметил он.

«Всеми организационными вопросами занимался комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий администрации города. Поэтому, в первую очередь, хочу отметить руководителя подразделения Николая Шмоткина. Также большой вклад внес главный специалист отдела ГО и ЧС Андрей Стрельцов, он держал под личным контролем каждый момент. Подключение электроэнергии, установка палаток, благоустройство - все это легло на хрупкие плечи инженера управления жилищного и коммунального хозяйства Жанну Голубеву», - написал глава города.

Николай Козловский также поблагодарил специалистов «Зеленхоза» за настил и ограждения, а также отметил мастерство рабочих из «ДСУ», которые установили сложную конструкцию купели.

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«Согласно заключению Роспотребнадзора по Псковской области вода в купели не пригодна для питья, но при соблюдении правил вполне пригодна для крещенских омовений. Поэтому рекомендуется воздержаться от купания детей и лиц пожилого возраста, а также исключить заглатывание воды. Всех с наступающим праздником!» - подытожил глава Великих Лук.