Общество

Роспотребнадзор призвал великолучан не заглатывать воду в крещенской купели

Управление Роспотребнадзора по Псковской области установило ряд ограничений при крещенских купаниях в купели в реке Ловать в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве.

«Вода не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям (ТКБ)», - отметили в Роспотребнадзоре.

Ведомство направило в администрацию Великих Лук письмо с указанием о том, что использование данного водного объекта для крещенского купания возможно при соблюдении ряда ограничений, в том числе необходимо исключить попадание (заглатывание) воды в организм. Детям и пожилым людям рекомендуют воздержаться от купания.

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Еще одно несоответствие сотрудники Роспотребнадзора выявили в Плюссе. Там провели отбор проб воды на бактериологические показатели из источников питьевой воды, используемых для проведения праздника Крещения: из колодцев на улице Совхозной, 26 и на улице Горной, 3.

«Вода из колодца по улице Совхозной, 26 по микробиологическим показателям не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по показателям ОКБ», - говорится в сообщении.

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В адрес администрации Плюсского района ведомство направило информационное письмо о результатах лабораторного исследования питьевой воды из данного колодца и о недопущении использования данного источника для забора воды для проведения праздника Крещения.

Вода, отобранная в реке Великой в районе Мирожского монастыря в Пскове и в купелях в деревнях Камно, Крипецы и Елизарово Псковского района, по микробиологическим показателям соответствует санитарным требованиям.

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В остальных муниципальных образованиях нарушений также не выявили.