ОМОН дежурит сегодня у церквей в Псковской области

Сотрудники управления Росгвардии по Псковской области совместно с другими правоохранителями обеспечат безопасность в ходе праздника Крещения 18 и 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии несут службу у религиозных объектов.
Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны приближены к местам торжественных богослужений и крещенских купаний.