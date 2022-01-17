Общество

Псковский губернатор распорядился обеспечить безопасность во время крещенских купаний

Губернатор Михаил Ведерников подписал распоряжение о мерах безопасности людей при проведении крещенских купаний на водных объектах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации региона.

Согласно документу, главам районов и городских округов поручено организовать проверку водных объектов на предмет безопасности, а также проконтролировать соблюдение антиковидных требований, в частности, социальной дистанции не менее 1,5 метра между людьми на льду и в палатках для переодевания. Кроме того, безопасность в местах проведения крещенских купаний будут обеспечивать спасатели, полиция и медицинские работники.

Напомним, в Псковской области оборудуют 12 купелей для организации празднования Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января. Вчера уже началась подготовка дорожек по льду, расчистка площадок для установки палаток и организации мест обогрева. Само оборудование купели будет проводиться непосредственно перед началом крещенских купаний.