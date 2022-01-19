Общество

Валерий Астраханцев покидает свой пост в администрации Великих Лук

Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Великих Лук Валерий Астраханцев покидает свой пост, пишет портал «Луки.ру».

Валерий Астраханцев. Фото: портал «Луки.ру»

Ранее Валерий Астраханцев возглавлял городской округ города Переславль-Залесский. В декабре 2020 года он стал исполнять обязанности первого заместителя главы администрации Великих Лук, сменив на этом посту Юрия Власюка.

Валерий Астраханцев родился 24 февраля 1970 года в городе Коломна Московской области. Имеет высшее юридическое образование, в 2008 году окончил Московский институт предпринимательства и прав», в 1991 году - Московское высшее пограничное командное училище КГБ СССР имени Моссовета (офицер пограничных войск).

1987 - 1991 годы - служба в вооруженных силах РФ, пограничные войска - ОКПП Таллинн; уволен в должности заместителя начальника пограничной заставы в звании лейтенанта.

1992 - 2005 годы - работа в коммерческих структурах в Москве.

2005 - 2013 годы - начальник отдела Избирательной комиссии Московской области.

2015 - 2016 годы - председатель Совета депутатов городского поселения Красково Люберецкого района Московской области.

2016 - 2017 годы - глава городского поселения Красково Люберецкого района Московской области.

2017 - 2018 годы - глава Переславского муниципального района.

2018 - 2020 годы - глава городского округа «Переславль-Залесский».

Награжден знаком губернатора Московской области «За труды и усердие», «Благодарю», «За полезное», почетной грамотой ЦИК России, благодарностью ЦИК России, знаком МОД «За трудовую доблесть», «За содействие закону», юбилейной медалью МОД «15 лет МОД».