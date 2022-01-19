Общество

Новые фотозоны появятся на набережной в Пскове

Новые фотозоны и архитектурные формы планируется разместить на набережной в Пскове. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал главный архитектор города Пскова Евгений Скачков.

«К теме создания новых фотозон нужно подходить очень осторожно. Например, те же надписи "Я люблю Псков" достаточно однотипные. Их очень много раз создавали, и сейчас уже в каждом городе они есть. Поэтому должно быть стремление к тому, чтобы город имел свое лицо, свой подчеркнутый образ», - сказал архитектор.

По его словам, фотозон в Пскове действительно не хватает. Архитектор считает, что их стоит организовать на набережной. «С одной стороны, набережная у нас есть, а с другой - ее нет. В перспективе обозначено благоустройство противоположной зоны. Именно там предполагается установить архитектурные формы и сделать фотозоны», - поделился Евгений Скачков.

Он считает, что набережная — это именно то место, где можно увидеть и «поймать» снимок, так как там находятся самые красивые видовые точки. Кроме того, фотозона должна соответствовать фону, а антураж и пейзаж должны быть гармоничными и выверенными, добавил архитектор.