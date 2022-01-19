Общество

Прокуратура требует предоставить жителям Пыталовского района место для помывки

Прокуратура Пыталовского района принимает меры к возобновлению работы муниципальной бани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

По обращению граждан надзорный орган провел проверку, в ходе которой установили, что единственная на территории района муниципальная баня не работает с сентября из-за аварийного состояния. При этом услуги в данной сфере на территории района не оказывают и никакие коммерческие организации, а горячим водоснабжением обеспечен не весь жилой фонд: значительную его часть составляют частные дома, необорудованные центральным водоснабжением вовсе.

Вместе с тем в прокуратуре напомнили, что в силу пункта 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится, в том числе, создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами бытового обслуживания.

Как заметили в ведомстве, из положений федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» следует, что одним из способов профилактики возникновения и распространения заболеваний является проведение санитарно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий, в частности, посредством создания для населения условий для соблюдения правил личной гигиены.

В этой связи в адрес главы района внесли представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона.