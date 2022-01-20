Общество

«Сады Придонья» заплатят 24 миллиона рублей за вред природе

Волгоградскому производителю соков грозит штраф за работу с многочисленными нарушениями. Об этом сообщил Росприроднадзор в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Росприроднадзора» в социальной сети «ВКонтакте»

Проверка показала, что компания эксплуатирует поля фильтрации, предназначенные для приема и полной биологической очистки производственных стоков. При этом сведения о них не были внесены в государственный реестр объектов НВОС. Кроме того, несоответствия выявили и в части проведения мероприятий и составления отчетности по экологическому контролю. Также «Сады Придонья» не соблюдают требования безопасности при хранении строительных отходов, говорится в сообщении.



За вред природе компанию привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 470 тысяч рублей, а размер ущерба грунту оценили в 20 миллионов рублей. Ранее компания уже привлекала внимание службы из-за прорыва ограждающей дамбы полей фильтрации, когда канализационные стоки предприятия попали в реку Паньшинку. Сумма ущерба тогда составила четыре миллиона рублей.



«Если ООО "НПГ Сады Придонья" откажется платить весь вред добровольно, будем добиваться взыскания в судебном порядке. Устранение выявленных нарушений держим под контролем», - подчеркнули в ведомстве.