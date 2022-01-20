Общество

Ни одна маска не гарантирует 100-процентной защиты от вирусов – Роскачество

Самая эффективная медицинская маска из проверенных Роскачеством способна задержать 23% вирусов. Об этом сообщается на сайте организации.

«К сожалению, ни одна маска не гарантирует 100-процентной защиты от вирусов. Ни одно из исследованных изделий даже не показало результат менее 70% пропускаемости. Лучший результат у медицинской маски типа 1 "Нетканые материалы", она пропускает до 77,39%. А худший – у медицинской одноразовой маски "Московский эндокринный завод". Ее пропускная способность – 93,86%. Эта маска задержит менее 7% вирусов», - говорится в сообщении.

По уровню эффективности против бактерий медицинские маски высокоэффективны и соответствуют ГОСТу. «При этом способность задерживать вирусы у этих масок низкая. Напомним, что данный факт не подлежит оценке с точки зрения безопасности медицинских изделий, поскольку коронавирус переносится в каплях жидкости, выдыхаемых с воздухом. Показателем проницаемости в данном случае будет бактериальная эффективность – показатель проницаемости сходных по размеру капель жидкости с включенными в них микроорганизмами», - сообщили в Роскачестве.

В ходе исследования специалисты протестировали медицинские маски торговых марок «Кит», «Московский эндокринный завод», «Нетканые материалы», Karo и Sense Professional.