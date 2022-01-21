Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ОЖД ИТОГИ-2021
Смотри и слушай на псковском «Эхо»
отпечаталось в сердце
политические итоги - 2021
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Сжиженный газ в баллонах
бравая сотня
Итоги акции «Псковэнергосбыта»
соцсети завоевали регион
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 21.01.2022 12:455 Не звони мне, не звони 21.01.2022 18:100 Опрос ПЛН-ТВ: Каких последствий ожидают в Пскове с приходом омикрон-штамма? 21.01.2022 17:550 Сенатор Елена Бибикова заявила о важности индексации пенсий военных 21.01.2022 17:431 В Псковской области неизвестные распространяют информацию о псевдоэвакуации 21.01.2022 17:400 Акция «Хлеб той зимы» пройдет в Псковской области 21.01.2022 17:320 Кто из известных псковичей в Крещение решился побывать в проруби
 
 
 
Самое популярное 16.01.2022 12:1020 Трое мужчин и две женщины погибли в ДТП в Печорах. ФОТО 19.01.2022 20:5311 С 1 февраля на улице Фабрициуса в Пскове ограничат движение транспорта из-за ремонта 14.01.2022 07:0124 Михаил Ведерников: Мы на пороге новой волны коронавируса 16.01.2022 17:429 Сотрудница Псково-Печерской обители стала жертвой ДТП в Печорах 17.01.2022 14:313 Опубликованы фотографии с места ДТП с пострадавшими детьми в Палкинском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский профсоюз объединился с общественной организацией чеченской культуры

21.01.2022 16:44|ПсковКомментариев: 0

Псковская областная общественная организация чеченской культуры «Барт» вошла в состав профсоюза работников инновационных и малых предприятий 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Фото: Псковский областной совет профессиональных союзов

Руководитель Псковского обкома профсоюза Игорь Иванов и руководитель отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг СОП «Псковский облсовпроф» Ирэна Заблоцкая провели встречу с председателем организации ПРОО «Барт» Саид-Хасан Дукаевым и активистами. После ознакомительной встречи было принято решение о создании профсоюзной первичной организации. Представители провели учредительное собрание профкома, избрали руководящие органы, казначея и ревизора. Первым в ряды профсоюза вступил Саид-Хасан Дукаев. В облсовпрофе подчеркнули, что он, как лидер, всегда и во всем показывает пример членам организации.

Саид-Хасан Дукаев заявил, что знаком с профсоюзной работой, так как в студенческие годы был активистом профсоюза студенчества в Псковском педагогическом институте, где обучался на историческом факультете. Он также отметил, что консолидация всегда идет на пользу всем, и, что характерно, совпадают даже лозунги. «"Барт" переводится с чеченского языка как "единство", а лозунг профсоюзов: "Единство. Солидарность. Справедливость". Будем вместе налаживать социальное партнерство на благо наших товарищей», – подчеркнул Саид-Хасан Дукаев.

Игорь Иванов поблагодарил Саид-Хасана Дукаева и его коллег за решение создать профсоюзный орган в общественной организации и еще в одном коммерческом предприятии сферы торговли – ООО «Дукас». Ирэна Заблоцкая проинформировала новых активистов профсоюзов об основных целях и задачах облсовпрофа, а также о тех гарантиях в части оздоровления и получения санаторно-курортного лечения для членов профсоюза в профилакториях Псковского облсовпрофа – «Хилово», «Голубые озера», «Череха» и «Алоль». Следующим этапом совместной работы будет разработка и подписание коллективного договора на предприятии и в общественной организации.

Игорь Иванов высоко оценил работу отраслевого профсоюза и сказал, что налаживание дружбы и сотрудничества с национальными диаспорами и землячествами ведут к укреплению связей, обеспечивает стабильность и рост профчленства.

«Обком профсоюза работников инновационных и малых предприятий в последнее время показывает хорошую работоспособность. Он усилил деятельность по созданию новых профсоюзных первичных организаций и активно проводит работу по направлению социального партнерства, показывая хорошие показатели по росту численности в рядах профсоюзов. Псковский облсовпроф всецело поддерживает данную работу и всегда готов оказать правовую и социальную помощь и поддержку новым профсоюзным первичным организациям», - сказал он.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких последствий вы ожидаете с приходом омикрон-штамма в Псковскую область?
В опросе приняло участие 347 человек
21.01.2022, 18:240 Автомобиль сбил женщину на улице Аллейной в Пскове 21.01.2022, 18:100 Опрос ПЛН-ТВ: Каких последствий ожидают в Пскове с приходом омикрон-штамма? 21.01.2022, 18:000 Творческий клуб «Рио-Рита» обрел новый дом в Пскове 21.01.2022, 17:550 Сенатор Елена Бибикова заявила о важности индексации пенсий военных
21.01.2022, 17:431 В Псковской области неизвестные распространяют информацию о псевдоэвакуации 21.01.2022, 17:400 Акция «Хлеб той зимы» пройдет в Псковской области 21.01.2022, 17:340 Быть осторожными на дорогах в условиях непогоды призвали псковичей в ГИБДД 21.01.2022, 17:320 Кто из известных псковичей в Крещение решился побывать в проруби
21.01.2022, 17:250 Бизнесменов поторопили с заменой вывесок в Пскове в соответствии с дизайн-кодом 21.01.2022, 17:120 Борис Елкин пообещал изучить предложение общественников о дорожном буфере 21.01.2022, 17:070 Минюст просит псковские организации вовремя предоставить отчетность за год 21.01.2022, 16:590 Николай Козловский допустил наличие омикрон-штамма в Великих Луках
21.01.2022, 16:530 Пункт пропуска на границе с Латвией реконструируют в Псковской области 21.01.2022, 16:440 Псковский профсоюз объединился с общественной организацией чеченской культуры 21.01.2022, 16:360 Ольга Евстигнеева рассказала о выплатах для семей с детьми в этом году 21.01.2022, 16:211 «Дабришутинг»: О студенческом ковидобесии, поэтах и апокалипсисе
21.01.2022, 16:130 Автобус между Псковом и Печорами будет ходить ежедневно 21.01.2022, 16:010 Псковичей предупредили о скупающих пластиковые карты мошенниках 21.01.2022, 15:520 Более 8000 проверок условий хранения оружия у псковичей провели росгвардейцы за год 21.01.2022, 15:380 Подрядчиков в Пскове могут обязать заниматься компенсационными посадками деревьев
21.01.2022, 15:360 КамАЗ столкнулся с автомобилями премиум-класса в Пскове 21.01.2022, 15:320 В печорском лесу задержали направляющегося в Эстонию мужчину. ВИДЕО 21.01.2022, 15:160 Количество открытых в Сбере эскроу-счетов в СЗФО за год выросло в 2,5 раза 21.01.2022, 15:140 «Дабришутинг»: О студенческом ковидобесии, поэтах и апокалипсисе. ВИДЕО
21.01.2022, 15:056 Власти рассмотрят вопрос о ремонте памятника Ленину в центре Пскова 21.01.2022, 15:000 Возможность подсветки керамид в пещерах Псково-Печерского монастыря обсуждают эксперты 21.01.2022, 14:550 Небольшой снег и гололедица прогнозируются в Псковской области 22 января 21.01.2022, 14:467 Ларьки на площади Ленина в Пскове демонтируют в ближайшее время
21.01.2022, 14:420 Дату оглашения послания президента Федеральному собранию могут перенести 21.01.2022, 14:380 Дизельное топливо в Псковской области подорожало более чем на 17% за год 21.01.2022, 14:310 Органы соцзащиты за год выплатили нуждающимся псковичам более 6 миллиардов рублей 21.01.2022, 14:170 «Подстрочник»: Об итогах работы социальной сферы Псковской области. ВИДЕО
21.01.2022, 14:140 Псков и Минск соединит новый автобусный маршрут 21.01.2022, 14:050 Более 200 километров дорог отремонтируют в Псковской области в 2022 году 21.01.2022, 13:533 Огурцы, капуста и чеснок подорожали в Псковской области 21.01.2022, 13:460 Бдительные сотрудники банка спасли великолучанку от мошенников
21.01.2022, 13:372 Елена Полонская назвала актуальной инициативой законопроект об общих принципах организации самоуправления 21.01.2022, 13:311 Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области увеличилась за неделю на 16% 21.01.2022, 13:210 Женщину госпитализировали после столкновения автомобилей в Островском районе 21.01.2022, 13:150 Инструкции в ходе месячника безопасности на водных объектах получили более тысячи псковичей
21.01.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Ольгой Евстигнеевой 21.01.2022, 13:0112 Более 150 человек заразились коронавирусом в Псковской области, пятеро скончались 21.01.2022, 12:530 Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 2021 год 21.01.2022, 12:480 «Подстрочник»: Об итогах работы социальной сферы Псковской области
21.01.2022, 12:455 Не звони мне, не звони 21.01.2022, 12:400 «Хайпожоры»: Политические споры и крещенские стримы. ВИДЕО 21.01.2022, 12:272 Непривитых сотрудников псковского Фонда соцстрахования восстановили на работе 21.01.2022, 12:250 Дороги в двух районах Псковской области перекроют для проведения авторалли
21.01.2022, 12:200 Валерий Астраханцев назвал причину ухода со своего поста в администрации Великих Лук 21.01.2022, 12:070 Ветеран Владимир Сватиков скончался в Пскове на 102-ом году жизни 21.01.2022, 12:030 План вакцинации населения от гриппа полностью выполнили в Псковской области 21.01.2022, 11:590 Незаконную продажу сигарет на полмиллиона рублей пресекли псковские таможенники
21.01.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 21.01.2022, 11:561 «Дабришутинг»: О студенческом ковидобесии, поэтах и апокалипсисе 21.01.2022, 11:533 С 1 февраля подорожают услуги детских садов в Пскове 21.01.2022, 11:480 Псковский электротехнический кластер получит субсидию Минпромторга
21.01.2022, 11:430 Невельчанин бросил свой автомобиль в кювете и угнал машину знакомого 21.01.2022, 11:400 «Хайпожоры»: Политические споры и крещенские стримы 21.01.2022, 11:350 Великолучанка попросила прекратить дело в отношении угрожавшего ей сожителя 21.01.2022, 11:210 Псков вошел в список популярных направлений из Санкт-Петербурга
21.01.2022, 11:120 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Он с рожденья обуян мыслью о величии... 21.01.2022, 11:060 Цифровую карту вместо пластиковой предлагают псковичам в Сбербанке 21.01.2022, 11:000 Псковским работодателям напомнили, когда нужно отчитываться в ПФР в электронном виде 21.01.2022, 10:470 Оружие и электрошокеры пытались пронести в суд псковичи в 2021 году
21.01.2022, 10:350 В правительстве России рассказали о темпах восстановления туристической отрасли 21.01.2022, 10:301 СНГБ предлагает приобрести квартиру по выгодной ставке 21.01.2022, 10:140 Ход ремонта систем водоснабжения в детских садах Пскова проконтролировал Борис Елкин 21.01.2022, 10:0613 Елизавета Барышникова покидает пост директора псковской филармонии
21.01.2022, 10:020 Начальник, будь человеком  21.01.2022, 09:400 Женщина погибла при пожаре на даче в Псковском районе 21.01.2022, 09:201 Стали известны подробности ДТП с УАЗом в Опочецком районе 21.01.2022, 09:050 Новый штамм коронавируса угрожает Олимпиаде в Пекине
21.01.2022, 09:001 Псковичам предлагают заказать доставку газовых баллонов на дом 21.01.2022, 08:504 Захоронить Ленина «рядом с родственниками» призвали в Мосгордуме 21.01.2022, 08:350 Почти 60% жителей СЗФО отметили сокращение доходов на фоне пандемии - опрос 21.01.2022, 08:202 Ни одна маска не гарантирует 100-процентной защиты от вирусов – Роскачество
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru