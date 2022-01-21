Общество

Псковский профсоюз объединился с общественной организацией чеченской культуры

Псковская областная общественная организация чеченской культуры «Барт» вошла в состав профсоюза работников инновационных и малых предприятий 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Фото: Псковский областной совет профессиональных союзов

Руководитель Псковского обкома профсоюза Игорь Иванов и руководитель отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг СОП «Псковский облсовпроф» Ирэна Заблоцкая провели встречу с председателем организации ПРОО «Барт» Саид-Хасан Дукаевым и активистами. После ознакомительной встречи было принято решение о создании профсоюзной первичной организации. Представители провели учредительное собрание профкома, избрали руководящие органы, казначея и ревизора. Первым в ряды профсоюза вступил Саид-Хасан Дукаев. В облсовпрофе подчеркнули, что он, как лидер, всегда и во всем показывает пример членам организации.

Саид-Хасан Дукаев заявил, что знаком с профсоюзной работой, так как в студенческие годы был активистом профсоюза студенчества в Псковском педагогическом институте, где обучался на историческом факультете. Он также отметил, что консолидация всегда идет на пользу всем, и, что характерно, совпадают даже лозунги. «"Барт" переводится с чеченского языка как "единство", а лозунг профсоюзов: "Единство. Солидарность. Справедливость". Будем вместе налаживать социальное партнерство на благо наших товарищей», – подчеркнул Саид-Хасан Дукаев.

Игорь Иванов поблагодарил Саид-Хасана Дукаева и его коллег за решение создать профсоюзный орган в общественной организации и еще в одном коммерческом предприятии сферы торговли – ООО «Дукас». Ирэна Заблоцкая проинформировала новых активистов профсоюзов об основных целях и задачах облсовпрофа, а также о тех гарантиях в части оздоровления и получения санаторно-курортного лечения для членов профсоюза в профилакториях Псковского облсовпрофа – «Хилово», «Голубые озера», «Череха» и «Алоль». Следующим этапом совместной работы будет разработка и подписание коллективного договора на предприятии и в общественной организации.

Игорь Иванов высоко оценил работу отраслевого профсоюза и сказал, что налаживание дружбы и сотрудничества с национальными диаспорами и землячествами ведут к укреплению связей, обеспечивает стабильность и рост профчленства.

«Обком профсоюза работников инновационных и малых предприятий в последнее время показывает хорошую работоспособность. Он усилил деятельность по созданию новых профсоюзных первичных организаций и активно проводит работу по направлению социального партнерства, показывая хорошие показатели по росту численности в рядах профсоюзов. Псковский облсовпроф всецело поддерживает данную работу и всегда готов оказать правовую и социальную помощь и поддержку новым профсоюзным первичным организациям», - сказал он.