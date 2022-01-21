Общество

Инструкции в ходе месячника безопасности на водных объектах получили более тысячи псковичей

Месячник безопасности на водных объектах проходит в Псковской области с 15 ноября 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Мероприятие проводится в целях обеспечения безопасности жителей, снижения количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах области в зимний период 2021-2022 годов до начала весеннего паводка. Кроме того, спасатели проводят надзорно-профилактическую операцию «Зимняя рыбалка». Предусматриваются профилактические выходы и выезды на водоемы, активизирована работа по привлечению к данным мероприятиям работников администраций муниципальных образований.

С начала операции сотрудники ГИМС провели 72 совместных профилактических патрулирования, в ходе которых они информировали граждан о запрете выхода на лед. Также было распространено 965 памяток и инструкций по мерам безопасности в зимний период.

Кроме того, органы местного самоуправления контролируют выставление аншлагов с информацией о запрете выхода и выезда на лед. Сейчас установили 59 таких предупреждающих и запрещающих аншлагов.

В период действия запрета выхода на Псковское и Теплое озер было организовано дежурство сотрудников главного управления и УГИБДД УМВД России по Псковской области на временных постах в населенных пунктах Неелово и Солоново Псковского района. Всего проинструктировано 1325 человек на 536 единицах техники, размещено 247 публикаций в средствах массовой информации, в том числе, выступления на региональных телеканалах и радио.

Совместно с комитетом по образованию Псковской области в школах и дошкольных учреждениях государственные инспекторы ГИМС в ноябре-декабре прошлого года провели 495 уроков безопасности, лекций, бесед по правилам поведения на водоемах в зимний период с участием представителей Псковского областного отделения ВОСВОД. При проведении занятий распространялись буклеты и листовки по мерам безопасности на льду водоемов.