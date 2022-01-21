Общество

Более 8000 проверок условий хранения оружия у псковичей провели росгвардейцы за год

Более 8000 проверок условий хранения оружия у псковичей провели росгвардейцы за 2021 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В управлении состоялось совещание, на котором были подведены итоги работы Центра лицензионно-разрешительной работы за 2021 год. Руководство ведомства отметило положительные результаты лицензионно-разрешительной работы в регионе. Участники совещания обсудили проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед подразделениями ЛРР, а также пути их наиболее эффективного решения.

В прошлом году в ходе проведения контроля за оборотом гражданского оружия личный состав подразделений ЛРР совместно с сотрудниками полиции провел свыше 8000 проверок условий хранения оружия по месту жительства владельцев.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности провели 689 проверок. К административной ответственности за нарушения в этой сфере привлекли 80 должностных лиц.

В 2021 году в подразделения ЛРР поступило свыше 14 тысяч заявлений от граждан и юридических лиц, из них - 98% через единый портал госуслуг.