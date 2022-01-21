Общество

Ольга Евстигнеева рассказала о выплатах для семей с детьми в этом году

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала, какие выплаты ожидают в этом году семьи с детьми.

Она напомнила, что в 2022 году изменилась сумма прожиточного минимума. В Псковской области на душу населения он составляет 12 527 рублей, для трудоспособных - 13 654 рубля, для пенсионеров - 10 773, для детей - 12 250 рублей.

«Например, с этого года те, кто подаст заявления на выплату для детей возраста от 3 до 7 лет получат ее в размере 100% - 12 250, в размере 75% - 9 187, в размере 50% - 6125. Такая разбивка произошла из-за решения Министерства труда и социальной защиты в прошлом году для того, чтобы выплаты производились тем семьям, которые в этом нуждаются», - рассказала Ольга Евстигнеева.

Если семье назначено пособие в размере 50%, но прожиточный минимум не достигается, то семье назначают выплату в размере 75% и так далее, пояснила она. Это делается с целью адресного подхода к нуждаемости каждой семьи, чтобы выплата помогла ей достигать прожиточного минимума в зависимости от достатка.

Председатель комитета подчеркнула, что приоритетной задачей в работе органов социальной защиты остается обеспечение льготами и пособиями всех льготных категорий граждан.