Общество

Облсовпроф заключил соглашение о сотрудничестве с островской администрацией

Псковский облсовпроф заключил соглашение о сотрудничестве с администрацией Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

От профсоюзной стороны подпись под соглашением поставил председатель координационного совета профорганизаций Островского района Любовь Семёнова, со стороны администрации – глава района Дмитрий Быстров.

Гарантом соглашения выступил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Делегацию профсоюзов представляли руководители отраслевых профсоюзов народного образования и науки, потребительской кооперации и предпринимательства, государственных учреждений и общественного обслуживания, культуры, жизнеобеспечения, связи, инновационных и малых предприятия, радиоэлектроники.

Коллеги смогли обсудить проблемные моменты по учреждениям и организациям своих отраслей. Также затронули темы подвоза учеников и педагогов к образовательным учреждениям, реализации федеральных отраслевых соглашений, проведения коллективно-договорной кампании, кадровый вопрос и другие.

Глава района открыт к сотрудничеству, знает проблемы трудовых коллективов, настроен на тесный диалог с профсоюзным сообществом. Многие вопросы, которые были подняты, не могут быть решены сиюминутно, и на это есть разные причины: отсутствие должного финансирования, вопросы полномочий и так далее, отметили в облсовпрофе.

«Мы договорились в режиме тесного взаимодействия проработать каждый вопрос, где это необходимо, привлечь соответствующие комитеты и управления областной администрации, законодательное собрание, органы надзора, профессиональное и экспертное сообщество. По итогу подписания соглашения у нас стало больше механизмов для эффективной профсоюзной работы, мы совершенно четко идем по пути усиления роли социального партнерства», – прокомментировал Игорь Иванов.