Общество

Несколько сотрудников администрации Псковской области заразились COVID-19

Несколько сотрудников администрации Псковской области заболели коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Динамика распространения заболеваемости продолжает нарастать. Есть заболевшие и в администрации области. Берегите себя и близких», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

За прошедшие сутки в Псковской области выявили 159 случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии - 73 755. Избавиться от болезни за сутки в регионе удалось 112 пациентам, всего - 69 438. Умершими из-за COVID-19 в области признаны 1 374 человека.

На данный момент в регионе провели 741 431 исследование на коронавирус, из них за прошедшие сутки - 2 105.