Пскович рассказал, как попал на шоу «Поле чудес»

Житель Пскова Рафик Гильмияров, который стал одним из участников шоу «Поле чудес» на «Первом канале», рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей, как попал на передачу.
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Мужчина отметил, что сперва не поверил, что ему действительно позвонила редактор передачи. Однако после он обсудил вопрос с участия с семьей. «И жена, и дочки очень хотели, чтобы я туда поехал. Когда мне позвонили еще раз, я согласился», - пояснил пскович.
«На игре я попал в третью тройку игроков. Это, конечно, зависело не от меня, так редакторы решили. Победителем даже в своей тройке я не стал, потому что вопросы были по женской теме, о косметике, в чем я совсем не разбираюсь. Я был, конечно, в растерянности, ночью перед игрой не спал, поэтому голова совсем не работала», - признался Рафик Гильмияров.
Он также отметил, что привез на игру подарки - изделия народного мастера из Порхова Александра Ребутенко. Ведущему шоу Леониду Якубовичу пскович подарил, в частности, его плетеные корзины.
«Я даже не думал, что когда-то попаду на эту игру, но дети и жена уговорили. По итогу все остались довольны, особенно - дочь и внучка. Впечатления от программы остались очень положительные», - заключил Рафик Гильмияров.