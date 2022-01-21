Общество

Акция «Студенческий десант» завершилась в Пскове

Всероссийская акция «Студенческий десант» завершилась в областном центре товарищеским матчем по волейболу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении МВД России.

«Ребята из Псковского кооперативного техникума встретились в спортзале с любителями волейбола из УМВД России по городу Пскову. Начался матч, как обычно, с дружеского приветствия команд. На игровом поле царила теплая, дружеская атмосфера. Встреча проходила очень интересно и динамично.

В напряженной борьбе победили стражи порядка. Однако, проигравших в этом турнире не было. Положительные эмоции, полезное сотрудничество и тренировка спортивных навыков – таков главный результат встречи.

Участники поблагодарили УМВД России по городу Пскову, Общественный совет при УМВД и руководство техникума за организацию этого состязания. И волейболисты с обеих сторон высказали единодушное пожелание вновь встретиться на игровой площадке», - сообщили в УМВД России по городу Пскову.