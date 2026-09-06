 
Общество

МВД перечислило самые частые образы мошенников для вовлечения в преступления

0

Мошенники чаще всего представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков, государственных порталов, организаций ЖКХ и соцзащиты, чтобы вовлечь граждан в совершение преступлений. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-центре МВД России.

Изображение создано нейросетью

По данным ведомства, злоумышленники используют легенды для вербовки жертв, в том числе для организации терактов и диверсий. Часто аферисты выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. В этом случае они заявляют, что на имя человека пытаются оформить кредит или доверенность, а также выдвигают обвинения в финансировании запрещенных организаций.

«Сообщают, что данные жертвы попали к преступникам и нужно «помочь следствию», — рассказали в пресс-центре министерства в беседе с ТАСС.

Кроме того, мошенники выдают себя за работников банков. Они информируют о попытках списания средств, просят назвать коды из СМС или данные карт для «отмены операции». В МВД подчеркнули, что граждан убеждают переводить деньги на «безопасные счета», которых в реальности не существует.

Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками государственных порталов, сообщают пользователям о проблемах с учетной записью. Для решения вопроса они требуют подтвердить данные по фишинговой ссылке.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026