МВД перечислило самые частые образы мошенников для вовлечения в преступления

Мошенники чаще всего представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков, государственных порталов, организаций ЖКХ и соцзащиты, чтобы вовлечь граждан в совершение преступлений. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-центре МВД России.

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По данным ведомства, злоумышленники используют легенды для вербовки жертв, в том числе для организации терактов и диверсий. Часто аферисты выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. В этом случае они заявляют, что на имя человека пытаются оформить кредит или доверенность, а также выдвигают обвинения в финансировании запрещенных организаций.

«Сообщают, что данные жертвы попали к преступникам и нужно «помочь следствию», — рассказали в пресс-центре министерства в беседе с ТАСС.

Кроме того, мошенники выдают себя за работников банков. Они информируют о попытках списания средств, просят назвать коды из СМС или данные карт для «отмены операции». В МВД подчеркнули, что граждан убеждают переводить деньги на «безопасные счета», которых в реальности не существует.

Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками государственных порталов, сообщают пользователям о проблемах с учетной записью. Для решения вопроса они требуют подтвердить данные по фишинговой ссылке.