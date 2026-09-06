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Россиянам назвали правила выбора качественного кефира

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При выборе кефира в магазине стоит обращать внимание на состав, срок годности и состояние упаковки. Натуральный продукт должен содержать минимальное количество ингредиентов, а нарушения условий хранения могут привести к потере качества. О том, как выбрать хороший кефир, 6 сентября рассказали специалисты Роскачества.

Изображение создано нейросетью

По данным организации, идеальный состав кефира включает только два компонента — пастеризованное молоко и закваску живых бактерий на основе кефирных грибков. В настоящем продукте не должно быть растительных жиров, крахмала, сухого молока, красителей, консервантов и ароматизаторов.

Если производитель использует дополнительные ингредиенты, например растительные жиры, но не указывает их в составе, это считается фальсификацией. При этом исследования Роскачества показывают, что проблема подделок среди популярного кефира жирностью 3,2% не является массовой — нарушения выявлялись только в отдельных случаях.

При покупке эксперты советуют отдавать предпочтение кефиру с российским Знаком качества, пишут «Известия». Такая продукция соответствует обязательным и повышенным стандартам, а производители регулярно проходят проверки. На сегодняшний день в России пять товаров категории «кефир» отмечены российским Знаком качества.

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