Общество

Псковская инфекционка представила платную услугу по размещению детей в палатах повышенной комфортности

В Псковской областной инфекционной клинической больнице вводится платная услуга: «Детская палата повышенной комфортности» для размещения маленьких пациентов, в том числе, с родителями по уходу. Об этом в воскресенье сообщается в инстаграм-аккаунте инфекционки. Отмечается, что на сегодняшний день в детском корпусе открыта одна палата. Планируется комплекс из двух отдельно расположенных платных боксов.

Как следует из сообщения, в палатах повышенной комфортности установлена современная бытовая техника: холодильник, телевизор с кабельным телевидением, электрический чайник, напольный вентилятор. Предоставлена возможность проводного выхода в Интернет с личных персональных устройств. Палата оснащена набором детской мебели (стол и стул), стульчиком для кормления, детским игровым манежем.

Стоимость пребывания в палате повышенной комфортности – 2500 рублей в сутки.