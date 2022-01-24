Общество

Еще пять жителей Псковской области умерли от COVID-19

Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1 391. За сутки статистику пополнили еще пять летальных случаев, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, вчера в регионе выявили 181 случай заражения коронавирусом (всего — 74 106), избавились от инфекции 109 пациентов (всего — 69 651).

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: