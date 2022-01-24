Еще пять жителей Псковской области умерли от COVID-19

Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1 391. За сутки статистику пополнили еще пять летальных случаев, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Напомним, вчера в регионе выявили 181 случай заражения коронавирусом (всего — 74 106), избавились от инфекции 109 пациентов (всего — 69 651).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков – 24399
- Великие Луки – 11843
- Бежаницкий район – 793
- Великолукский район – 1943
- Гдовский район – 1190
- Дедовичский район – 1748
- Дновский район – 587
- Красногородский район – 719
- Куньинский район – 669
- Локнянский район – 644
- Невельский район – 3016
- Новоржевский район – 881
- Новосокольнический район – 2058
- Опочецкий район – 2446
- Островский район – 3247
- Палкинский район – 704
- Печорский район – 1634
- Плюсский район – 1143
- Порховский район – 2426
- Псковский район – 6192
- Пустошкинский район – 765
- Пушкиногорский район – 886
- Пыталовский район – 821
- Себежский район – 1713
- Стругокрасненский район – 1120
- Усвятский район – 473.