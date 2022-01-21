Общество

Михаил Ведерников: Динамика заболеваемости очень высокая

181 человек заразился коронавирусом за минувшие сутки в Псковской области. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников. Из ранее заболевших выздоровели 109 жителей региона.

Как сообщалось ранее, число жертв коронавируса увеличилось на 5 человек (общее число смертей за время пандемии - 1386).

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«За неделю рост заболеваемости составил порядка 40%. Динамика очень высокая! Соблюдайте все меры противовирусной безопасности», - призвал губернатор. Он также порекомендовал жителям области записываться на ревакцинацию.

«Спутник Лайт поехал в районы Псковской области. Кто его ждал - записывайтесь на ревакцинацию. Будем здоровы!» - заключил Михаил Ведерников.