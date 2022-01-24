Общество

Почти 20 нарушений правил оборота оружия выявили псковские росгвардейцы за неделю

19 нарушений правил оборота гражданского оружия выявили псковские росгвардейцы за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

С 17 по 23 января сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 130 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, составили 19 административных протоколов и изъяли 10 единиц оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напомнил владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%. Люди, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.