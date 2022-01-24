Общество

Вещи и игры передали детям из нуждающихся семей в Усвятском районе

Команда сотрудников и волонтеров Псковского областного отделения Российского детского фонда с рабочим визитом выехала в Усвятский район. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде, они посетили районный центр социального обслуживания, а также местную среднюю школу.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Выездное мероприятие началось с посещения Центра социального обслуживания Усвятского района – партнера детского фонда. Совместно с коллегами из ЦСО детский фонд уже более 12 лет оказывает помощь малообеспеченным семьям с детьми этого района.

Координаторы программ фонда провели переговоры с директором Центра социального обслуживания Еленой Грибалевой. Они обсудили текущую ситуацию в районе, касающуюся необходимой помощи нуждающимся семьям, а также наметили дальнейшие пути сотрудничества. Помимо этого, детский фонд передал для детей из нуждающихся семей вещевую помощь и настольные игры.

Продолжился рабочий визит посещением Усвятской средней школы, ученики которой присоединились к футбольному проекту детского фонда «Мяч дружбы: укрепление семьи». Сотрудники и волонтеры подготовили и провели спортивно-развлекательную программу для учеников пятых классов. Ребята тренировали свою ловкость и меткость в эстафетах, участвовали в разборе возможных кризисных семейных ситуаций в игровой форме, отвечали на вопросы ведущего.

После дети играли в социальную разновидность футбола - football3: поделились на смешанные команды, придумали правила и сыграли по ним небольшие матчи. В фонде отметили, что неожиданным для ребят гостем стал Заяц-вратарь, которому ребята пробивали пенальти. Завершилось мероприятие вручением сладких подарков и воздушных шариков.

Также детский фонд вручил учителю физкультуры спортивный инвентарь для более успешных занятий. А для учеников школы из малообеспеченных семей сотрудники передали вещевую помощь.

Напомним, что проект «Мяч дружбы: укрепление семьи» реализуется при грантовой поддержке благотворительного фонда «СИЭСЭС».