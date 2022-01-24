Общество

В стационар инфекционки в Псковской области за год поступили почти 15 тысяч человек

В стационар Псковской областной инфекционной клинической больницы в 2021 году поступили 14 963 человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

При этом псковское отделение приняло 12 025 пациентов, из которых 8 639 были с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а в великолукский филиал поступили 2 938 пациентов, подтвержденный COVID-19 был у 2 739 из них. Детский корпус принял 1 881 ребенка, 399 - с подтвержденной инфекцией.

Амбулаторно было принято 3 875 человек. Из них 1 251 в Пскове и 2 624 пациента - в Великих Луках.

Лабораторно-диагностическая служба провела:

212 578 ПЦР-исследований (Псков - 128 916, Великие Луки - 83 662);

33 218 КТ-исследований (Псков - 20 573; Великие Луки - 12 645);

5 247 рентген-исследований (Псков - 4 822; Великие Луки - 425).

За год в инфекционной больнице израсходовали 183 000 пар бахил, 45 000 защитных комбинезонов (СИЗов), 91 200 респираторных масок и 150 000 - одноразовых.

В больнице отметили, что указанные результаты «воплощены в жизнь силами сплоченного коллектива». В учреждении работают 743 сотрудника. Из них 564 человека в Пскове, 179 - в Великих Луках.