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Общество

Псковские синоптики оценили правдивость народных примет

25.01.2022 15:30|ПсковКомментариев: 0

Псковские синоптики оценили правдивость народных примет. Об этом заявила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Читая книги с приметами, удивляешься, как люди до сих пор не вымерли. Мы пытались посмотреть, как они работают, но так и не поняли этого. Например, 7 лет смотрят лето по зиме, а 7 - зиму по лету. Как в этом случае определить, когда заканчиваются одни семь лет и начинаются другие?» - сказала Тала Нещадимова.

При этом она не стала отрицать, что у каждого человека есть свои работающие приметы, а также есть те, которые можно объяснить с научной точки зрения. При этом начальник Псковского гидрометцентра отметила, что некоторые приметы противоречат друг другу.

«Например, говорят, что если 20 января ветер будет южным, то лето будет суровым. 20 января действительно был южный ветер, и я себе это зафиксировала. При этом на следующий день, по приметам, если будет ясно, то лето наступит жаркое и сухое. И на следующий день было ясно, что я также записала себе. Давайте запомним это и летом проверим, какая примета будет работать!» - сказала Тала Нещадимова.

Теги: #погода #приметы
Источник: Псковская Лента Новостей
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