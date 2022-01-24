Общество

Псковские синоптики займутся исследованием Чудского озера с эстонскими коллегами

Псковские синоптики займутся исследованием Чудского озера с эстонскими коллегами. Об этом сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

В настоящее время в работе гидрометцентра находятся восемь станций наблюдения на ручном управлении и еще две - на автоматическом, в Себеже и Пыталово. Кроме того, есть 22 гидрологических поста - как автоматизированные, так и с участием людей. Для обеспечения своевременной информацией органов исполнительной власти и потребителей работают пять синоптиков, рассказала Тала Нещадимова.

Говоря о перспективах развития гидрометцентра, она сказала, что хотелось бы видеть больше пунктов наблюдения с современными датчиками. Это позволит уйти от использования ручного труда. Под ручным управлением должно находиться только три станции - в Пскове, Гдове и Великих Луках, поделилась гость студии.

«Хочется, чтобы к нам пришла молодежь. Работа синоптиком - для тех, кто не любит рутину. Ничто никогда не повторяется, каждый день все по-новому. Кроме того, сотрудники помимо основной работы участвуют в дополнительных проектах. Это интересно и перспективно», - добавила Тала Нещадимова.

В качестве примера сотрудничества она привела проект по работе на Чудском озере с коллегами из Эстонии.

«Это позволит нам дооснастить оборудование современными датчиками и установить дополнительные автоматизированные станции. В целом, техническое переоснащение и привлечение людей - основные направления работы гидрометцентра», - заключила Тала Нещадимова.