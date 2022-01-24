Общество

В районах Псковской области не хватает «ловцов» бродячих собак — Дмитрий Быстров

В нескольких районах Псковской области не хватает компетентных специалистов, которые могут отлавливать бродячих собак, проводить их вакцинацию, стерилизацию и чипирование. О такой проблеме в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

«У нас (в Островском районе — ред.) очень больше количество бродячих животных, они представляют угрозу для местных жителей, но проблему эту не решить одними только деньгами и наличием полномочий — у нас недостаточно компетентных специалистов, которые могут отловить этих животных, чипировать их, простерилизовать и поместить на передержку», - заметил Дмитрий Быстров.

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Еще одна проблема, по его словам, заключается в требованиях федерального законодательства о том, что животные, прошедшие все вышеуказанные процедуры, после отлова должны вернуться в естественную среду и продолжать жить на улице.

«У людей это требование, естественно, вызывает вопросы, ведь и собака с чипом все еще представляет угрозу для населения. И я с этим мнением согласен. <...> Таких собак, конечно, в приютах нужно будет держать пожизненно», - добавил глава Островского района.