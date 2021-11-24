Общество

Собачий Остров

В решении проблемы с поголовьем безнадзорных собак в Псковской области за последние годы наметилась положительная динамика, хотя ситуация по-прежнему остается довольно напряженной: приюты переполнены, а существуют они в основном на средства от пожертвований неравнодушных граждан.

Кроме того, если в Пскове и Великих Луках количество бездомных животных значительно сократилось, то в некоторых муниципалитетах они все еще собираются на улицах в стаи и нападают на людей. В частности, недавно подобные случаи были отмечены в Острове. В редакцию Псковской Ленты Новостей поступила жалоба от местной жительницы, которая сообщила о фактах нападения собак на маленьких детей.

Стая на улице Меркурьева. Фото: Ирина Степанова / «Подслушано в Острове»

Женщина написала о том, что из-за безнадзорных животных, которые передвигаются по улицам города, некоторые родители тревожатся за безопасность своих детей, и не беспочвенно: жертвой такого нападения на днях стал ребенок автора обращения.

«Уважаемая администрация нашего города, у нас проблема по вопросу бездомных собак вообще как-то решаться будет? Дети ходят одни и в школу и из школы, да и тут вопрос не только про школу. Мы чего ждем, что дети будут просто куском мяса? Да и все жители города... Вчера покусали моего ребенка, позавчера - другого, завтра - третьего... Сколько это будет продолжаться?» - написала женщина.

В группе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте» она выложила фотографию стаи собак, которая, по ее словам, живет у мусорных контейнеров на улице Меркурьева. «Как донести пакет с мясом до дома?» - задала вопрос женщина, комментируя свой снимок.

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Чтобы выяснить, почему в Острове сложилась такая ситуация и как она решается, корреспондент Псковской Ленты Новостей обратился за комментарием к председателю регионального комитета по ветеринарии Вере Баданиной. Она пояснила, что в настоящий момент в Острове отловом собак занимаются две зоозащитные организации - АНЗО «Жизнь» (руководитель Ольга Смирнова) и ПРОО «Зоопомощь» (руководитель Светлана Дмитриева). В этом году с этими организациями заключили договоры на отлов собак (80 голов должна была отловить АНЗО «Жизнь», 40 - ПРОО «Зоопомощь»). При этом организация под руководством Ольги Смирновой пока не выполнила свой контракт на год, а с организацией Светланы Дмитриевой планируется заключить дополнительный договор на отлов еще 10 животных.

Вера Баданина отметила, что договоры с организациями заключает станция по борьбе с болезнями животных (СББЖ) по Островскому, Палкинскому и Пыталовскому районам. Отловить то количество голов, которое указано в документе, организация может на территории этих трех районов по заявкам от самой СББЖ и от регионального комитета по ветеринарии (туда заявки поступают, в частности, от местных жителей).

«Вторая организация (ПРОО «Зоопомощь» - ред.) ранее работала как физическое лицо, а зарегистрировалась только с начала лета 2021 года, теперь мы можем заключать с ней контракты. В целом, количество подлежащих отлову животных документально мы увеличиваем. В 2020 году необходимо было отловить 100 голов (их чипировали, вакцинировали, кого-то выпустили назад в среду обитания согласно закону*), а в 2021 году госзадание было уже на 120 собак, а если заключим со второй организацией дополнительный контракт, то всего будет 130. Обстановка в Острове позволяет такими темпами выровнять ситуацию. Как говорят сами зоозащитники, безнадзорных животных уже осталось не так много, в основном на улицах встречаются домашние собаки на самовыгуле», - сказала Вера Баданина.

По ее мнению, проблема с домашними собаками не решится, пока за самовыгул не будет введена административная ответственность для владельцев.

Источник: губернатор60.рф

В свою очередь руководитель АНЗО «Жизнь» Ольга Смирнова рассказала, что в этом году организации осталось отловить порядка 10 псов. Комментируя возможность забрать животных на улице Меркурьева, а также сложившуюся ситуацию с большим количеством бездомных собак в том месте, она отметила, что эта территория ранее не входила в зону работы организации, которую она возглавляет.

«В том районе работала другая организация. На данный момент они свои обязательства уже выполнили (у них было меньшее количество, чем у нас, - 40 собак, а у нас - 80). Видимо, так они поработали», - оценила Ольга Смирнова и добавила, что теперь указанный район вошел в зону ответственности АНЗО «Жизнь».

Она также отметила, что сейчас в приюте находится около 100 животных. В целом, ситуация с поголовьем безнадзорных собак, по словам Ольги Смирновой, улучшается.

«Безнадзорных псов осталось не так много, в основном, на улицу попадают собаки, от которых так избавляются местные жители. Сейчас есть тенденция к уменьшению поголовья диких животных, за два года была проведена неплохая работа. Основные стаи, которые размножались, мы стерилизовали, некоторых выпустили в среду. Сегодня у нас в приюте осталась сотня "невыпускных" - это дикари, пенсионеры и т. п.», - рассказала руководитель организации.

На фото: псковский зооприют ««Шанс»

О своем видении ситуации рассказала и руководитель ПРОО «Зоопомощь» Светлана Дмитриева. Она отметила, что неоднократно просила администрацию и СББЖ предоставить ей возможность отловить большее количество собак, чем прописано в существующих договорах. В начале 2021 года, по ее словам, с ней заключили контракт на отлов 20 животных, позже - еще 20.

«Я очень быстро отработала контракт на отлов 20 собак - работала по заявкам из Палкинского района и из Пыталово. Дальше начала звонить в СББЖ, но мне сказали, что мои услуги больше не нужны: отловили 20 - хватит. Недавно со мной опять заключили договор на 20 собак. Я просила сразу: дайте 30-40, я заберу всех с улицы Меркурьева - нет. Сейчас у нас там стая возле помойки, штук 7-8. И еще штук 5 бегают поодиночке по прилегающим к Меркурьева улицам. Недавно еще одна сука щенилась, и где щенки, местные жители не знают», - сказала Светлана Дмитриева.

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В приюте ПРОО «Зоопомощь» на данный момент находятся 209 псов. Руководитель организации отмечает, что для того, чтобы принять новых животных, необходимо построить новый вольер, его стоимость оценивается в 30-40 тысяч рублей. При этом у приюта имеется долг в 45 тысяч рублей за ипотеку: недавно организации пришлось переехать в новое место.

«Мой приют существует с 2008 года, я всегда собирала животных по городу Острову. Когда вышел 498-й закон* о том, что должны быть приюты, меня попросили освободить место, чтобы на нем разместить новый крутой приют (АНЗО «Жизнь» - ред.). Я переехала на улицу Ветеранов Войны, 67 - перевезла туда вольеры, будки и псов. Переезд обошелся довольно дорого, порядка 100 тысяч рублей. Кроме того, мы выкупаем землю под новым приютом, у нас ипотечный договор с хозяином на 750 тысяч, туда входят полгектара земли и два здания. Оставшийся долг составляет 45 тысяч рублей. Надо строить вольер, но пенсия - 12 тысяч, денег катастрофически не хватает», - посетовала Светлана Дмитриева.

На фото: псковский зооприют «Шанс»

По словам руководителя приюта ПРОО «Зоопомощь», в городе на данный момент увеличивается количество бездомных собак, они обитают, в частности, на улице Народной и улице 8 Марта.

«Сейчас люди мне сообщают, что уже по 350 раз писали заявление на отлов, но отлов не производится. Дикие суки постоянно гуляют и щенятся. Вот такое у нас сейчас положение в городе с собаками. По документам, у приюта АНЗО "Жизнь" отловлено за последние года около 170 собак, где - непонятно. У нас в городе количество собак не уменьшается, а увеличивается», - заявила зоозащитница.

Она также добавила, что выступает против выпуска чипированных и вакцинированных животных в среду. «Выпускать собак - это не выход. Нас люди не поймут. Я сейчас возьму этих собак, навешаю бирки и привяжу обратно к помойке, кому это надо?» - заключила Светлана Дмитриева.

Такое мнение поддержала и руководитель псковской зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко. «Мы уже давно эту позицию не поддерживаем. Эта процедура эффективна, когда в городе очень много собак. Мы (зоозащитные организации Пскова - ред.) эту стадию уже прошли в 2015-2018 годах. Сейчас у нас 99% псов на улицах - выкинутые домашние собаки, которых мы не можем просто стерилизовать и вышвырнуть обратно, где они просто не могут, не умеют жить», - сказала она.

Как сообщили в УМВД России по Псковской области, за минувшие выходные заявлений от граждан о нападении бездомных животных на несовершеннолетних не поступало. «Гражданка не обращалась в полицию, несмотря на то, что, по ее словам, пострадал ее же ребенок», - заметили в ведомстве. Тем не менее, собеседники ПЛН подтверждают факт того, что нападения происходят, чаще всего - на детей.

К примеру, Светлана Дмитриева отметила, что сама лично звонила в поликлинику, в которой находились пострадавшие после подобных случаев люди. По ее словам, в большинстве случаев врачи не обнаруживали укусов после нападения собак. «Они не кусают, это молодые собаки, они валяют детей и могут поцарапать. Я лично обращалась в поликлинику, там говорили, что диагностируют пациентам царапины, укусов нет, слава богу», - сказала она.

На фото: пес из псковского приюта «Лесопилка»

Вера Баданина заметила, что факты нападения бездомных животных на людей в последние годы встречаются реже, однако город Остров в профильном комитете назвали эпицентром распространения безнадзорных собак на территории СББЖ.

*Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу с 1 января 2020 года).

Ксения Иванова