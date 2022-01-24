Общество

Женщина имеет право выбора в вопросе прерывания беременности — Николай Красиков

Пациент всегда имеет право выбора в вопросе избавления от плода, даже если ситуация сложная и неоднозначная. Такое мнение на пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков.

«Даже если ситуация сложная и неоднозначная, даже если с общепринятых моральных норм и правил это не совсем корректный поступок со стороны пациента, все равно пациент сам отвечает за свое здоровье, и мы даем ему право выбора», - отметил Николай Красиков.

Исключение, по его словам, составляют несовершеннолетние девушки — в таких случаях решение принимают их законные представители.

«Если девочка настаивает на прерываемость беременности, мы проводим психологическое консультирование и обязательно даем возможность подумать — неделю, если позволяет время. Если через неделю все равно это решение не изменилось, мы беременность прерываем, при этом используем те методики, которые делают это максимально мягко, чтобы в дальнейшем эта процедура не сказалась на репродуктивной способности», - сказал врач.