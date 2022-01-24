Общество

Николай Красиков: В суррогатном материнстве много вопросов

Главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков на пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «Эхо Москвы» в Пскове оценил идею запретить гражданкам России становиться суррогатными матерями для иностранных супружеских пар.

«Когда женщина, гражданка РФ, становится суррогатной матерью для иностранной супружеской пары, но вынашивает его на территории нашей страны, рожает у нас в стране, а потом иностранные родители получают своего биологического ребенка и увозят его к себе в страну, мы больше не имеем возможности контролировать безопасность этого ребенка, наличие у него тех гарантий, которые есть у детей на территории России», - заметил Николай Красиков.

Он также добавил, что в целом положительно относится к суррогатному материнству и как врач, и как отец. «Это возможность дать женщине получить желанную беременность, даже если у нее есть медицинские противопоказания, пусть даже эта беременность пройдет не в собственном организме, но зато с помощью своего биологического материала», - отметил врач.

«Конечно, в суррогатном материнстве много вопросов, связанных с этическими нормами. Я поддерживаю те планы, которые сейчас формируются в части усиления контроля со стороны законодательства над вопросом суррогатного материнства», - добавил Николай Красиков.