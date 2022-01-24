Общество

Волонтеры передали корм для 80 кошек и собак из приюта под Псковом

Волонтеры передали корм для 80 кошек и собак из приюта под Псковом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Жительница деревни Грядище Псковского района Светлана Ефремова обратилась к заместителю секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», главе Пскова Елене Полонской с просьбой помочь бездомным животным. В настоящее время на ее попечении находится около 80 кошек и собак.

«Прокормить такое количество питомцев достаточно сложно», - пояснила она.

Активисты псковского волонтерского центра «Единой России» общими силами собрали субпродукты, крупы, корма. После Елена Полонская совместно с сотрудниками гордумы и волонтерами Юрием Павловым, городскими депутатами Григорием Стороненковым и Валерием Тюменцевым, членом городского политсовета партии Светланой Комаровой навестили хозяйку по месту нахождения животных и передали пакеты с подготовленными продуктами.

Елена Полонская поблагодарила коллег за помощь бездомным животным.

«Елена Александровна, спасибо огромное человеческое вам, партии "Единая Россия", в частности, депутатам Псковской городской Думы. От всей души мы с хвостатыми желаем вам здоровья», – ответила хозяйка приюта Светлана Ефремова.