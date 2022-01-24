Общество

Студентов-волонтеров в Пскове наградили за помощь нуждающимся

Глава города Пскова, заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Елена Полонская сегодня, в День российского студенчества, наградила благодарственными письмами студентов-волонтеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили сообщили в региональном отделении партии.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

На базе волонтерского центра «Единой России» прошло праздничное мероприятие, в рамках которого Елена Полонская и руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской думе Денис Иванов встретились со студентами псковских вузов.

«Мы все были студентами. Это прекрасная пора. Стремились, мечтали, творили, шли вперед. И теперь вы работаете на свое будущее», - отметила Елена Полонская и поздравила студентов с их праздником.

Глава города поблагодарила их за то, что в сложный период пандемии они в качестве волонтеров помогают нуждающимся людям. «Спасибо, что такие неравнодушные, талантливые молодые люди остались учиться в нашем городе. Желаю вам и дальше ставить правильные цели и достигать их. Здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и исполнения желаний», - добавила она.

Кроме того, к поздравлениям присоединился Денис Иванов, он пожелал студентам успехов в учебе. Партийцы вручили студентам благодарственные письма и небольшие подарки.