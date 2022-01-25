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Северное сияние запечатлели в небе над дорогой в псковскую деревню

Псковский астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов запечатлел северное сияние в небе над дорогой в деревню Черняковицы Псковского района ночью 26 января. Снимок опубликован в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов

«Млечный Путь и слабое полярное сияние над дорогой в Черняковицы», - отметил он. Фотография была сделана в час ночи.

Напомним, ранее в январе северное сияние запечатлели в небе над селом Середка Псковского района.

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Северным сиянием называют свечение верхних слоев атмосферы Земли, вызванное движением заряженных частиц солнечного ветра в магнитном поле планеты.