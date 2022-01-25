Общество

Совфед поддержал закон «Единой России» о пожизненном сроке для педофилов

Совет Федерации единогласно поддержал закон «Единой России» о пожизненном сроке для педофилов, сообщает официальный телеграм-канал партии.

Этот закон поможет предотвратить такие преступления и навсегда изолировать от общества серийных преступников-педофилов по ряду новых оснований.

«Единая Россия» также уже готовит пакет поправок, позволяющих усовершенствовать систему административного надзора за педофилами, которые уже на свободе, сказал первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета партии на первом пленарном заседании верхней палаты парламента Андрей Турчак.

«Это один из наиболее ожидаемых обществом законов. Мы предлагаем повысить до 18 лет возраст жертв, посягательства на которых может повлечь пожизненное заключение. Пожизненное лишение свободы коснется уже трех категорий преступников. Тех, кто был ранее судим за преступления против половой неприкосновенности детей. Тех, кто ранее не привлекался за подобные преступления, но совершил насилие в отношении двух и более детей. И случаев, когда насилие было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности ребенка. Любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность ребенка, должен отдавать себе отчет, что он, скорее всего, остаток дней проведет в тюрьме», - подчеркнул он.