Общество

В Пскове и Псковском районе решается вопрос с переводом детей на дистанционное обучение

В ближайшее время ожидается объявление о введении дистанционного обучения в Пскове и Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственного источника, близкого к региональной администрации.

В настоящий момент решается вопрос с датой перевода образовательного процесса в дистанционный формат. Среди вариантов — 27, 28 или 31 января. Также медики и чиновники консультируются по продолжительности введения ограничений.

Согласно опубликованному накануне постановлению главного государственного санитарного врача по Псковской области Александра Нестерука, с начала года в регионе растет удельный вес детей в структуре заболевших. На прошлой неделе он достиг 15,7%. Образовательным учреждениям предписано в течение недели не допускать к занятиям и на работу обучающихся и педагогов, контактировавших с заболевшими.

Также с понедельника в регионе началась добровольная вакцинация подростков 12-17 лет препаратом «Спутник М».