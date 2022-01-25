Общество

Андрей Турчак предложил подумать о возможности физической кастрации педофилов

Первый вице-спикер Совета Федерации Росси Андрей Турчак предложил подумать о возможности физической кастрации педофилов. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«В ряде стран есть химическая кастрация», - отметила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Я бы предложил физическую», - сказал Андрей Турчак.

«Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств. Во-первых, за решеткой должны сидеть, но и в этой части...», - продолжила Валентина Матвиенко.

«К счастью, многие из них до суда не доживают», - добавил Андрей Турчак.

«Совет Федерации единогласно поддержал нашу инициативу о пожизненном тюремном сроке для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более детей», - написал в своем инстаграм-аккаунте Андрей Турчак.

По действующему законодательству педофила можно посадить максимум на 20 лет, пожизненно – только при рецидиве, причем если речь идет только о детях до 14 лет.

«По факту же эти моральные уроды получают меньшие сроки, потом выходят и принимаются за старое. Яркий пример – недавняя трагедия в Костроме. Следующим шагом должно стать ужесточение надзора над педофилами, вышедшими на свободу. Государство должно контролировать каждый их шаг. Только так наши дети, семьи, общество будут надежно защищены. Поправки уже готовим», - подчеркнул вице-спикер Совета Федерации.