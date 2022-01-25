Общество

Выставка проектов конкурса «Без срока давности. Минута молчания» открылась в Пскове

Выставка, посвященная итогам всероссийского проектного конкурса среди студентов-архитекторов «Без срока давности. Минута молчания», открылась в псковском университете сегодня, 26 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Исполняющая обязанности директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова в своем приветственном слове отметила, что предложенные авторами эскизы памятных мест – это визуальная форма привлечения внимания общественности к вопросу сохранения истории. «А реализация данных проектов, их воплощение, позволит тысячам людей узнать о конкретных событиях. В данном случае мы говорим о событиях Великой Отечественной войны, о гибели миллионов людей, о разрушениях и лишениях тех лет», - уточнила она.

Наталья Исакова подчеркнула, что при создании эскизов важно опираться на архивные документы, конкретные материалы, которые позволяют автору погрузиться в историю. «Это та информационная база, которая помогает получить представление о трагических событиях, ощутить боль тех, кто был их очевидцем. Государственный архив области и наши партнеры в других регионах регулярно расширяют возможности для широкого доступа к подобным документам: они публикуются в сборниках и СМИ, широко тиражируются через интернет-ресурсы», - сказала она.

На выставке представили работы финалистов. В декабре прошлого года экспозицию открывали в Музее Победы в Москве и Санкт-Петербургском горном университете, а в феврале ее увидят студенты и преподаватели Петрозаводского государственного университета.





Напомним, во всероссийском конкурсе участвовали конкурсанты из 19 регионов, всего подали 100 заявок. Студенты могли представить проекты о трагедиях в Брянской, Тульской, Волгоградской, Ростовской, Псковской, Ленинградской и других областях. В номинации «Лучшее архитектурное решение» победила Анастасия Бойко из Оренбургского госуниверситета с проектом мемориала «Тени войны», посвященного событиям в деревне Моглино Псковской области. За лучшее образное воплощение проекта отметили студенток РУДН Елизавету Кассай и Владу Клакову с проектом мемориального комплекса в память о жертвах Моглинского лагеря.

Организаторами «Без срока давности. Минута молчания» выступили общероссийское общественное движение «Поисковое движение России» и Московский архитектурный университет. Проект поддержало Министерство науки и высшего образования РФ.