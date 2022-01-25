Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
политические итоги - 2021
соцсети завоевали регион
ОЖД ИТОГИ-2021
Смотри и слушай на псковском «Эхо»
Итоги акции «Псковэнергосбыта»
отпечаталось в сердце
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
бравая сотня
Сжиженный газ в баллонах
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 25.01.2022 20:143 Факты заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в семи районах Псковской области 26.01.2022 17:350 Проблемы использования автоматизированной системы учета древесины обсудили в областном Собрании 26.01.2022 17:350 Имя ему омикрон 26.01.2022 17:240 Мошенники стали предлагать жителям Псковской области «оплатить налоги» 26.01.2022 17:110 Ограничения из-за коронавируса в Псковской области продлили до 31 марта 26.01.2022 17:010 ЕСПЧ зарегистрировал заявления 22 псковичей по факту задержаний на протестных акциях
 
 
 
Самое популярное 23.01.2022 16:095 Подробности смертельного ДТП в Псковской области сообщили в полиции. ФОТО 24.01.2022 18:190 Одностороннее движение по всей улице Карла Маркса в Пскове введут в феврале 26.01.2022 07:280 Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области 26.01.2022 12:264 В Пскове и Псковском районе решается вопрос с переводом детей на дистанционное обучение 23.01.2022 21:286 Смертельное ДТП произошло на трассе Петербург - Псков
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Мошенники стали предлагать жителям Псковской области «оплатить налоги»

26.01.2022 17:24|ПсковКомментариев: 0

Налогоплательщикам Псковской области на адреса их электронной почты стали поступать письма с информацией о том, что у них есть неоплаченные налоговые начисления. Чаще всего такие сообщения приходят от имени мошеннического сайта gosnalogi.ru. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной налоговой службы России.

Сайт-обманщик предлагает оплатить начисленную сумму, а для оплаты ввести все реквизиты банковской карты, включающие код на обратной стороне. На самом деле, как выясняется впоследствии, большинство граждан, получивших подобные письма, являются добропорядочными налогоплательщиками, которые оплатили начисленные им налоговые платежи точно в срок, рассказали в ведомстве. 

«Перейдя по указанной в письме ссылке, вы рискуете своими деньгами. Как минимум вместе с уплаченной суммой за перечисление через данный сайт будет высчитана еще и комиссия. Кроме того, данные вашей банковской карты могут быть впоследствии использованы мошенниками для организации криминальной схемы», - отметили в налоговой. 

В УФНС напомнили, что дистанционное взаимодействие налоговой службы с гражданами происходит исключительно через официальный сайт ФНС России. Также ФНС России не рассылает сообщения о наличии задолженности и с предложениями оплатить долг в режиме онлайн.

Кроме того, оплата налогов с помощью сервисов сайта налоговой службы осуществляется без комиссии. Вся необходимая информация о неуплаченных налогах, а также способах их оплаты размещена в сервисах «Личный кабинет налогоплательщика».

Жителям Псковской области рекомендовали не открывать подозрительные письма, а также своевременно обновлять антивирусные базы, операционную систему и другие программы. По словам специалистов, при получении письма от источников, выдающих себя за ФНС России, необходимо помечать их как «спам» или удалять.

В случае возникновения вопросов рекомендуется воспользоваться бесплатным телефоном контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222.

Теги: #мошенники #налоги #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы работой регионального оператора по обращению с ТКО?
В опросе приняло участие 190 человек
26.01.2022, 17:420 Лев Шлосберг сравнил «шантаж войной» с игрой со спичками 26.01.2022, 17:420 Горожане могут выбрать дизайн новых крышек люков для Пскова 26.01.2022, 17:350 Проблемы использования автоматизированной системы учета древесины обсудили в областном Собрании 26.01.2022, 17:350 Имя ему омикрон
26.01.2022, 17:240 Мошенники стали предлагать жителям Псковской области «оплатить налоги» 26.01.2022, 17:131 Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме предложил поставить вооружение в ДНР и ЛНР 26.01.2022, 17:110 Ограничения из-за коронавируса в Псковской области продлили до 31 марта 26.01.2022, 17:010 ЕСПЧ зарегистрировал заявления 22 псковичей по факту задержаний на протестных акциях
26.01.2022, 16:580 Псковский эксперт рассказала о последствиях использования альтернативных источников энергии 26.01.2022, 16:451 Иван Грибов заявил об отсутствии «экстраординарных» проблем в Псковской области 26.01.2022, 16:400 «Островок безопасности» появился на пешеходном переходе у Кузнецкого моста в Пскове 26.01.2022, 16:380 Мастер-классы по гандболу прошли в детских домах Псковской области
26.01.2022, 16:280 Контрабанду более 50 тысяч пачек сигарет пресекли в Острове 26.01.2022, 16:250 Железнодорожный вокзал в Новом Изборске отремонтируют после прокурорской проверки 26.01.2022, 16:130 Анна Кузыченко ответила на вопрос о планах прививать детей «Спутником М» в школах 26.01.2022, 16:090 Иван Грибов о памятнике Петру I: Кому-то нравится, кому-то — нет
26.01.2022, 16:060 Псковские росгвардейцы встретились с защитником блокадного Ленинграда 26.01.2022, 16:040 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 27 января 26.01.2022, 15:510 Концерт лауреатов фестиваля «Открытое искусство» пройдет в псковской филармонии 26.01.2022, 15:474 Дистанционное обучение введут в псковских школах с 27 января
26.01.2022, 15:420 Почти на миллион рублей обогатились мошенники за счет жителей Псковской области 26.01.2022, 15:410 Анна Кузыченко оценила необходимость введения дистанционки в школах Пскова 26.01.2022, 15:360 Псковский химик: Будущее России - за «умными городами» 26.01.2022, 15:330 Обеспечение жильем детей-сирот обсудил законодательный комитет Собрания
26.01.2022, 15:320 Прокурор назвал «громадным» уголовное дело по обвинению Михаила Гавунаса 26.01.2022, 15:271 На подъездах псковских домов вновь появились списки квартир должников 26.01.2022, 15:210 Великолучанка принесла фальшивые деньги в местное финучреждение 26.01.2022, 15:204 Михаил Ведерников поручил подготовить предложения по переводу псковских школ на дистанционку
26.01.2022, 15:030 Прокурор объяснил, почему гордуму лишили права согласовывать заместителей сити-менеджера 26.01.2022, 14:580 Псковский СОБР отработал навыки стрельбы из автоматов и пулеметов 26.01.2022, 14:540 Выделить средства на ремонт себежской библиотеки поручил губернатор 26.01.2022, 14:400 «Собственной персоной»: Иван Грибов о 1,5 годах на посту прокурора, резонансных делах и памятнике Петру I. ВИДЕО
26.01.2022, 14:380 Более 200 километров сделанного в Пскове кабеля закупил «Титан-Полимер» 26.01.2022, 14:330 Возрастной дискриминации при поиске работы опасаются 20% жителей СЗФО – опрос 26.01.2022, 14:190 Прокуратура постоянно заставляет работать регоператора по обращению с ТКО - Иван Грибов 26.01.2022, 14:167 Переболевшим COVID-19 псковичам предлагают углубленную диспансеризацию
26.01.2022, 14:130 Создание в Псковской области безбарьерной среды обсудил парламентский комитет 26.01.2022, 14:071 Прокурор Псковской области прокомментировал расстрел собак в Гдовском районе 26.01.2022, 13:580 Ход реставрации храма Михаила Архангела проконтролировал Армен Мнацаканян 26.01.2022, 13:410 Иван Грибов: Наша задача — не просто посадить людей в тюрьму
26.01.2022, 13:371 Автомобиль дрифтера сгорел в псковской деревне 26.01.2022, 13:3315 Андрей Турчак предложил подумать о возможности физической кастрации педофилов 26.01.2022, 13:190 Псковичка завоевала «золото» на всероссийских соревнованиях по самбо 26.01.2022, 13:030 Начинается видеотрансляцию программы «Собственной персоной» с Иваном Грибовым
26.01.2022, 12:530 «Михайловское» приглашает на виртуальную выставку петербуржского живописца 26.01.2022, 12:430 Псковская область получит почти 100 млн рублей на оплату труда медиков 26.01.2022, 12:400 Участок дороги Печоры - Залесье - Олохово отремонтируют в этом году 26.01.2022, 12:380 «Экосреда»: О глобальном потеплении. ВИДЕО
26.01.2022, 12:264 В Пскове и Псковском районе решается вопрос с переводом детей на дистанционное обучение 26.01.2022, 12:254 Минздрав опубликовал памятку о действиях при бессимптомном течении COVID-19 26.01.2022, 12:170 Совфед поддержал закон «Единой России» о пожизненном сроке для педофилов 26.01.2022, 12:090 Псковские десантники провели занятие по огневой подготовке
26.01.2022, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» 26.01.2022, 12:046 Число жертв коронавируса в Псковской области превысило 1400 человек 26.01.2022, 12:020 Новый функционал комитета по строительству и поправки в Налоговый кодекс обсудили в Собрании 26.01.2022, 11:561 «Заманивал конфетами»: великолучане предупреждают об эксгибиционистах
26.01.2022, 11:450 Концерт Губернаторского симфонического оркестра в Пскове посвятят дню памяти Пушкина 26.01.2022, 11:410 «Собственной персоной»: Иван Грибов о 1,5 годах на посту прокурора, резонансных делах и памятнике Петру I 26.01.2022, 11:320 Нетрезвых водителей остановили полицейские в Пскове и Дно 26.01.2022, 11:224 Две овцы из Чехии пересекли границу в Псковской области
26.01.2022, 11:132 Сбер признали самым сильным брендом Европы 26.01.2022, 11:090 Псковский фотограф впервые вошел в nft-историю 26.01.2022, 11:015 Интерактив: НЛО в небе над Псковской областью? 26.01.2022, 10:520 СНГБ предлагает получить потребительский кредит онлайн
26.01.2022, 10:510 «Экосреда»: О глобальном потеплении 26.01.2022, 10:450 Родители Псковской области меньше всех в СЗФО нуждаются в услугах нянь - опрос 26.01.2022, 10:320 Псковская область получит почти 25 млн рублей на лекарства против COVID-19 26.01.2022, 10:230 В Минздраве рассказали, когда нужно вызывать «скорую» при коронавирусе
26.01.2022, 10:163 В Петербурге детям запретят посещать музеи, театры и цирки 26.01.2022, 10:040 Двое великолучан избили битой таксиста и отобрали деньги 26.01.2022, 09:570 Северное сияние запечатлели в небе над дорогой в псковскую деревню 26.01.2022, 09:480 Не вернувшегося домой с работы мужчину ищут в Великих Луках
26.01.2022, 09:470 Производители детского питания предупредили о росте цен на свою продукцию 26.01.2022, 09:330 Каждого пятого жителя Пскова от поиска работы отвлекают домашние дела - исследование  26.01.2022, 09:210 Выплату в 100 тысяч рублей на личное подсобное хозяйство предлагают псковичам 26.01.2022, 09:070 Псковичей предупредили о тумане с видимостью менее 500 метров
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru