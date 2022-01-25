Общество

Мошенники стали предлагать жителям Псковской области «оплатить налоги»

Налогоплательщикам Псковской области на адреса их электронной почты стали поступать письма с информацией о том, что у них есть неоплаченные налоговые начисления. Чаще всего такие сообщения приходят от имени мошеннического сайта gosnalogi.ru. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной налоговой службы России.

Сайт-обманщик предлагает оплатить начисленную сумму, а для оплаты ввести все реквизиты банковской карты, включающие код на обратной стороне. На самом деле, как выясняется впоследствии, большинство граждан, получивших подобные письма, являются добропорядочными налогоплательщиками, которые оплатили начисленные им налоговые платежи точно в срок, рассказали в ведомстве.

«Перейдя по указанной в письме ссылке, вы рискуете своими деньгами. Как минимум вместе с уплаченной суммой за перечисление через данный сайт будет высчитана еще и комиссия. Кроме того, данные вашей банковской карты могут быть впоследствии использованы мошенниками для организации криминальной схемы», - отметили в налоговой.

В УФНС напомнили, что дистанционное взаимодействие налоговой службы с гражданами происходит исключительно через официальный сайт ФНС России. Также ФНС России не рассылает сообщения о наличии задолженности и с предложениями оплатить долг в режиме онлайн.

Кроме того, оплата налогов с помощью сервисов сайта налоговой службы осуществляется без комиссии. Вся необходимая информация о неуплаченных налогах, а также способах их оплаты размещена в сервисах «Личный кабинет налогоплательщика».

Жителям Псковской области рекомендовали не открывать подозрительные письма, а также своевременно обновлять антивирусные базы, операционную систему и другие программы. По словам специалистов, при получении письма от источников, выдающих себя за ФНС России, необходимо помечать их как «спам» или удалять.

В случае возникновения вопросов рекомендуется воспользоваться бесплатным телефоном контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222.