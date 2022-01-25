Общество

Пытавшегося незаконно сбыть 90 килограмм серебра псковича освободили от ответственности

Псковича освободили от уголовной ответственности за попытку незаконно сбыть почти 90 килограмм серебра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее суд установил, что в период с октября 2020 года по 28 марта 2021 года мужчина находился в деревне Селятино Псковского района, где незаконно обработал лом и отходы драгоценных металлов. Так он извлек драгоценные металлы: серебро общей массой более 89 кг стоимостью более 5,3 млн рублей, а также золото общей массой более 600 г и стоимостью более 2,6 млн рублей. Все ценности в особо крупном размере он незаконно хранил для последующего сбыта.

Затем 28 марта 2021 года обвиняемый продал металлы неизвестным и повез их из деревни Селятино Псковского района по направлению в Санкт-Петербург. Сотрудники УФСБ России по Псковской области задержали его в Стругокрасненском районе Псковской области. В судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Кроме того, во время судебного заседания адвокат подал ходатайство об освобождении подсудимого от уголовной ответственности и применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Сам подсудимый поддержал заявленное защитником ходатайство и показал, что имеет достаточный доход для уплаты штрафа в установленном законом размере. Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения этого ходатайства.

Суд прекратил уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ в соответствии со статьей 25.1 УПК РФ и статьей 76.2 УК РФ. Мужчине назначили судебный штраф в размере 150 тысяч рублей.