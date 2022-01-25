Общество

В число первых участников конкурса открыток ко Дню защитника Отечества вошли псковичи

Юные художники из Псковской области вошли в число первых участников конкурса открыток к 23 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Музея Победы».

Фото здесь и далее: пресс-служба «Музея Победы»

Так, всего на всероссийский детский конкурс рисунков «Защитники Отечества» поступило уже около 1,5 тысяч открыток. Творческое состязание проводится в трех возрастных категориях - среди школьников 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет. Например, из Псковской области 13-летний Виталий Федоров отправил поздравительный рисунок «Открытка Победы».

До 6 февраля организаторы творческого состязания - Музей Победы и «Юнармия» - продолжают прием заявок. Для участия в нем необходимо нарисовать поздравительную открытку к 23 февраля.

«В этом году празднику, посвященному защитникам родины, исполняется 100 лет. Он несколько раз менял название, но главное оставалось неизменным - 23 февраля в нашей стране чествовали тех, кто в годы войны боролся с врагом за свободу и независимость нашей страны, кто в мирное время стоит на страже покоя и безопасности ее жителей. Мы предлагаем ребятам создать поздравительные открытки, которые продолжат вековую историю этой памятной даты», - рассказали организаторы.

Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте музея 11 февраля. Интернет-пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.

Каждый желающий может присоединиться к конкурсу и отправить свою работу, заполнив специальную форму по ссылке. Открытку можно выполнить в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика). Рисунки должны соответствовать тематике конкурса, но простор фантазии организаторы не ограничивают - можно изображать героев прошлого и современных военнослужащих, оружие и технику, ордена и медали, а также главные символы праздника - георгиевскую ленточку, лавровую ветвь, звезду.

Итоги подведут 23 февраля. Все участники получат дипломы и благодарности от организаторов, а победители - наборы отпечатанных коллекционных открыток. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте музея.