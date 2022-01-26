Общество

Псковским студентам-медикам рассказали об узниках концлагерей

Студенты первого курса Псковского медицинского колледжа стали слушателями лекции «Узники концлагерей», подготовленной сотрудниками Государственного архива Псковской области в рамках недели памяти жертв Холокоста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в госархиве.

Сама памятная дата отмечается 27 января. В этот день в 1945 году был освобожден самый большой из гитлеровских концлагерей - Аушвиц (Освенцим), расположенный в 70 километрах от Кракова (Польша).

Студентам рассказали о том, что на территории Германии и оккупированных стран действовало более 14 тысяч концлагерей, тюрем и гетто. За годы войны через них прошло более 18 миллионов человек, из них более 11 миллионов были уничтожены, среди замученных свыше 3 миллионов - дети.

В их числе и те, кто был угнан из населенных пунктов Псковской области. «В августе-сентябре 1941 года все старосты и коменданты на оккупированной территории Псковщины получили распоряжение известить германское командование о наличии в районах их проживания "иностранцев и жидов". Так началось массовое уничтожение евреев, цыган и тех, кто вставал на их защиту. Евреи обязаны были носить на одежде особые знаки: желтые и белые звезды на спине и груди. На территории региона гетто были созданы в Пскове, Опочке, Невеле, Великих Луках, Порхове, Пустошке и Себеже», - отметили в архиве.

В Печорах еврейское население было уничтожено эстонской полицией. «Их зимой 1941 – 1942 гг. превратили в рабочий скот…В конце зимы все евреи вдруг исчезли из города», - делились воспоминаниями местные жители, они были уверены в том, что людей расстреляли. В Локне 2 февраля 1942 года в одну ночь было расстреляно 37 человек, среди них 12 детей в возрасте от 2 до 16 лет. 8 марта 1942 года в Опочке больше 100 арестованных человек были выведены по Масловской дороге и на окраине леса расстреляны. «Таких историй – тысячи», - подчеркнули архивисты.

Студентам рассказали о лагерях, в которые угоняли выходцев из Псковской области, об условиях содержания людей, о воспоминаниях тех, кому удалось выжить в концлагерях. Среди материалов лекции были видеофрагменты интервью свидетелей тех событий.

Подобные встречи со школьниками и студентами архив проводит регулярно.