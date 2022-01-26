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Общество

В Псковской области не планируют снижения зарплат медиков по окончании пандемии

27.01.2022 12:55|ПсковКомментариев: 0

Региональные власти не ожидают снижения зарплаты медиков Псковской области по окончании пандемии. Об этом заявила первый заместитель губернатора Вера Емельянова во время выступления на парламентском часе на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представитель партии «Яблоко», депутат областного Собрания Артур Гайдук отметил, что сейчас, во время пандемии коронавируса, медики видят «очень красивые цифры» и привел в пример уровень оплаты труда врача скорой медицинской помощи. 

«Врач без категории получает около 75 тысяч рублей, порядка 50 из них - это "ковидные" доплаты. После пандемии зарплата снова вернется на уровень 25 тысяч рублей. Тогда уйдут медики, которые не привязаны к месту и не обросли дачами», - сказал Артур Гайдук и напомнил, что большой отток медиков идет в Санкт-Петербург. 

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко ответила, что сейчас не хочет давать прогнозы на будущее, однако по поручению правительства в регионах будут реализоваться пилотные проекты по улучшению условий работы медицинского и немедицинского персонала. Отдельным вопросом, по ее словам, является сохранение единого уровня зарплат у медиков.

«Мы живем в рамках реализации указа президента по системе оплаты труда. Необходимо выполнять обязательства - не снижать зарплаты работников бюджетной сферы, независимо от уровня средней зарплаты в регионе. 200% уровень оплаты будет обеспечен в полном объеме», - сказала вице-губернатор Вера Емельянова.

Самым болезненным вопросом в системе здравоохранения Вера Емельянова назвала нехватку кадров и подчеркнула, что для его решения в регионе принимается ряд мер, среди которых - подъемные выплаты медикам, оплата съемного жилья, а также меры по повышению статуса медицинского работника.

Теги: #медицина #здоровье #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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